UBS belässt SANOFI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi vor Quartalszahlen von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fähigkeit des Pharmakonzerns, den Gewinn je Aktie auch 2021 zu steigern, dürfte das Interesse der Anleger aufrechterhalten, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bedeutendste Kurstreiber am Horizont seien aber die Phase-III-Daten zum Wirkstoff BIVV001 im zweiten Halbjahr./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 18:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.