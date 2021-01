LeanLife unterzeichnet eine weitere strategische Vereinbarung zur Produktumsatzsteigerung seines „Iron Energy Drinks by Mike Tyson“

VANCOUVER, British Columbia, 19. Januar 2021 - LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FWB: LL1, OTC Markets: LHLNF) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass man in den USA eine wichtige Vertriebsvereinbarung mit Eclypse LLC („Eclypse“), einem US-amerikanischen Privatunternehmen im Getränkesektor, unterzeichnet hat.

Der Hauptgeschäftsführer von Eclypse, Cathal O'Flaherty, kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz beim Aufbau und Wachstum von Getränkemarken verweisen. Unter anderem war er mehr als 16 Jahre bei der Firma Constellation Brands beschäftigt, wo er an der Entwicklung von Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsprogrammen mitwirkte, die Constellation zu einem beispiellosen Wachstum in der Bierbranche verhalfen und mehr als die Hälfte des gesamten US-Absatzes von Importbier ausmachten.

O’Flaherty arbeitete auch für Markenikonen wie Corona Extra und Modelo Especial. Während dieser Zeit erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsbereich für Importbier von 1 Milliarde USD auf 5 Milliarden USD. Vor seiner Anstellung bei Constellation war O’Flaherty 15 Jahre lang in der Großhandelsabteilung von Anheuser Busch tätig und bekleidete eine Vielzahl von Funktionen im Verkauf, Marketing sowie Betriebsführung. Zuletzt unterhielt O’Flaherty enge Partnerschaften mit Invest Northern Ireland (NI), der Vermont Cider Company und Vitani Spirits.

Um einen weiteren Anreiz für Eclypse zu schaffen, bietet LeanLife beim Verkauf des Iron Energy Drinks by Mike Tyson jeweils eine „Meilenstein-Bonuszahlung“ beim Erreichen der Umsatzmarken 10 Millionen USD und 20 Millionen USD.

Stan Lis, CEO und Director von LeanLife, erklärt: „Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich am Aufbau einer soliden Grundlage, indem es ausschließlich mit großen Vertriebspartnern und Vermittlern zusammenarbeitet, die eine Erfolgsbilanz bei der Umsatzgenerierung und Umsatzsteigerung im Getränkesektor vorweisen können. Ich freue mich sehr, ein Unternehmen in die Liste unserer Vertriebsfirmen aufnehmen zu können, dessen Geschäftsführer maßgeblich daran beteiligt war, Corona zu einem der meistverkauften Biere in den USA zu machen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit unserem Partner, der im Jahr 2021 einen aggressiven Verkaufsstart in ganz Amerika ermöglichen wird.“