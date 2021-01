Nach dem Brexit zieht es die Briten nach Deutschland Nachrichtenquelle: Finanz Business | 19.01.2021, 13:00 | 46 | 0 | 0 19.01.2021, 13:00 | Im Zuge des Brexits haben 55 Banken und Finanzdienstleister eine Geschäftslizenz in Deutschland beantragt. Viele docken in Frankfurt an. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der FDP im Deutschen Bundestag hervor.

