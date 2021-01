Reinach (ots) - Weltweit führender Hersteller für die Luftfahrt-Industrie stellt

sich mit Rekord-Investitionsprogramm für den "Restart" aus der globalen

Covid-Krise auf



MONTANA AEROSPACE, eine Division der MONTANA TECH COMPONENTS Industriegruppe des

österreichischen Unternehmers Michael Tojner, schließt das schwierige Jahr 2020

mit wichtigen Weichenstellungen ab. "Die Weltwirtschaft und insbesondere der

Luftfahrt-Sektor wurden von der Covid-Pandemie schwer getroffen. Auch für

Montana Aerospace war 2020 sehr herausfordernd, aber umso wichtiger war es,

unsere Wachstumsstrategie unvermindert fortzusetzen. So konnten wir unsere

globale Marktposition durch industrielle Spitzenleistung und

Innovationsführerschaft weiterhin stärken", betont der österreichische

Unternehmer Michael Tojner. "2020 wurden strategische Unternehmens-Akquisitionen

getätigt, um gestärkt aus der weltweiten Krise der Aerospace-Branche

herausstarten zu können."





"Montana Aerospace schließt gerade das größte Investitionsprogramm derUnternehmensgeschichte ab. In den letzten 48 Monaten wurden insgesamt mehr als500 Millionen Euro in neue Maschinen, Gebäude, Prozesse und Kompetenzeninvestiert", so Markus Nolte, CEO der Montana Aerospace. Durch dieInbetriebnahme von zwei Werken in Rumänien sowie einem weiteren in Vietnamwurden gegen die allgemeinen Trends in der Luftfahrt- und Automobilindustrie inden vergangenen zwei Jahren etwa 1.200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch dasWerk im oberösterreichischen Ranshofen sieht sich aufgrund der hervorragendenAuftragslage im Bereich e-Mobility für die Zukunft hervorragend aufgestellt.Alpine Metal Tech übernimmt italienischen Maschinenbauer und wird u.a. mit demOÖ Innovationspreis ausgezeichnet2020 konnte das zur Montana Aerospace zählende Unternehmen Alpine Metal Tech(AMT) mit Hauptsitz in Regau/Oberösterreich, trotz erheblicher Einschränkungendurch die Pandemie den Kauf des italienischen Spezialmaschinenbauers IMTIntermato erfolgreich abschließen. IMT ist Weltmarktführer beiVertikaldrehmaschinen für Aluminium-Räder und ergänzt das Produktportfolio derAMT ideal. Durch diese strategische Akquisition erwartet sich Alpine Metal Techerhebliche Synergien in den Bereichen Vertrieb, Einkauf und im operativenGeschäft. Auch im Unternehmensbereich "Robotik und Automatisierung" konnteAlpine Metal Tech Erfolge verzeichnen. So erhielt das Unternehmen nicht nur denersten Auftrag für eine neue Maschinen-Baureihe, es wurde für dieseEigenentwicklung im November 2020 auch mit dem "oberösterreichischen Landespreisfür Innovation 2020" ausgezeichnet. Zudem ist AMT für den renommierten