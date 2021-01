5G-Sensorik zur Kollisionskontrolle schützt Werkzeugmaschinen und Bauteile

Düsseldorf (ots) - Komplexe Produktionsprozesse in hochflexiblen und vernetzten

Fertigungssystemen erfordern es, dass sämtliche Prozesse und verteilte Systeme

ihre Daten extrem zuverlässig und mit nur geringen Verzögerungszeiten

austauschen können. Für diese sogenannte "Ultra Reliable and Low Latency

Communication" (URLLC) erarbeitet das 3rd Generation Partnership Project (3GPP),

eine weltweite Kooperation für die Standardisierung von Mobilfunktechnologien,

einen neuen Standard für zukünftige 5G-Produkte. Das Fraunhofer-Institut für

Produktionstechnologie IPT und der schwedische Mobilfunkausrüster Ericsson

erproben nun in Aachen die vorgesehenen URLLC-Funktionen anhand eines realen

Produktionsszenarios zur Kollisionskontrolle in Werkzeugmaschinen.



Fertigungsprozesse wie das Fräsen hochkomplexer Bauteile zu beherrschen bedeutet

vor allem, schnell Abweichungen in der Bewegung des Werkzeugs zu erkennen und

darauf innerhalb weniger Millisekunden zu reagieren. Mit maschinenintegrierter

Sensorik können Prozessdaten erfasst werden; der neue Mobilfunkstandard 5G kann

sicherstellen, dass die gewonnenen Daten drahtlos so schnell und zuverlässig

übertragen werden, dass die Werkzeugmaschine auf Veränderungen im Prozess

reagieren kann, noch bevor das Bauteil beschädigt wird.







erprobt wird, erkennt ein Sensor die Kollision des Bearbeitungswerkzeugs mit dem

Bauteil so schnell, dass die Maschine jederzeit rechtzeitig gestoppt werden

kann. So lassen sich teils immense Schäden, beispielsweise an der

Maschinenspindel, zuverlässig und ohne menschliches Eingreifen vermeiden.



5G-Testsystem erreicht im mmWave-Spektrum noch höhere Datenraten und geringere

Latenzen



Ein neues modulares Testsystem von Ericsson dient dazu, den geforderten

URLLC-Spezifikationen in diesem Anwendungsfall gerecht zu werden. Das Testsystem

arbeitet dafür im Millimeter-Wellenlängenbereich (mmWave), einem neuen

5G-Spektrum mit Frequenzen zwischen 24 und 28 Gigahertz, das bei der

Bundesnetzagentur ab sofort beantragt werden kann. Während sich mehr als 80

Firmen stationäre 5G-Systeme des Frequenzbereichs von 3,7 bis 3,8 Gigahertz in

Deutschland gesichert haben, ist der Millimeter-Wellenlängenbereich in der

Produktion bisher neu und kaum erprobt.



Der größere Spektralbereich erlaubt jedoch noch höhere Datenraten und geringere

Latenzen als in die bisherigen Systeme, sodass auch besonders zeitkritische

Anwendungen wie die Kollisionsdetektion nun umgesetzt werden können.



Kollisionsüberwachung in der Werkzeugmaschine dient als Blaupause für weitere

zeit- und datenkritische Anwendungen Seite 2 ► Seite 1 von 2



