real setzt Mitgliedschaft im HDE fort / SB-Warenhausunternehmen bleibt im Handelsverband Deutschland Mitglied ohne Tarifbindung

real setzt die Mitgliedschaft im Handelsverband Deutschland(HDE) weiter fort. Anfang Januar wurden die Verträge über die fortgesetzteMitgliedschaft in der Gruppe der Verbandsmitglieder ohne Tarifbindungunterzeichnet. In dieser Form ist real bereits seit 2015 Mitglied des HDE."real ist mit bundesweit rund 260 großflächigen SB-Warenhäusern ein bedeutenderPlayer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Bis zur vollständigen Umsetzungunseres Transformationsprozesses wollen und werden wir auch weiterhin einegestaltende Rolle in der Branche übernehmen" begründet Bojan Luncer, CEO undArbeitsdirektor der real GmbH, die Entscheidung. "Eine Mitgliedschaft bietet füruns als Verbandsmitglied viele strategische Vorteile. Gerade die aktuellenHerausforderungen durch Corona zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, zukooperieren und sich branchenintern zu koordinieren. Daher ist die Fortsetzungder Mitgliedschaft für uns als Geschäftsführung eine Selbstverständlichkeit."Im Zuge der Tarifdiskussion hatte die damalige real Geschäftsführung denAustritt aus dem Handelsverband Deutschland zum Jahresende 2020 beschlossen.Durch die aktuelle Entscheidung wird die Mitgliedschaft jetzt jedoch ohneUnterbrechung fortgesetzt."Wir begrüßen sehr, dass real trotz der besonderen Situation, in der sich dasUnternehmen aktuell befindet, seine Mitgliedschaft im HDE verlängert", so StefanGenth, Hauptgeschäftsführer des HDE. "Das ist gerade in diesen herausforderndenZeiten ein wichtiges Signal für den Zusammenhalt in der Branche. Wir freuen unsüber die Unterstützung und auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit real unterder neuen Geschäftsführung."