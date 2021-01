Dr. Markus Thiesmeyer führt zeb (FOTO)

Münster (ots) - Dr. Markus Thiesmeyer ist seit Anfang des Jahres alleiniger

Managing Director von zeb. Der 52-Jährige folgt auf Prof. Dr. Stefan Kirmße

(55), dessen Amtszeit im Dezember 2020 nach insgesamt sechs Jahren und zwei

Amtsperioden turnusgemäß endete. Beide haben die Strategie- und

Managementberatung, spezialisiert auf den europäischen Finanzsektor, von Juli

2019 bis Dezember 2020 gemeinsam geführt. Thiesmeyer war von der

Gesellschafterversammlung am 1. Juli 2019 in die Geschäftsführung von zeb

berufen worden.



Mit Dr. Markus Thiesmeyer übernimmt ein ausgewiesener und anerkannter Banking-

und Regionalbankenspezialist mit umfangreicher Management- und

Beratungserfahrung die Führung von zeb. Der 52-Jährige ist seit 1995 im

Unternehmen tätig. Nach dem Abitur und einer Banklehre bei der Deutschen Bank AG

studierte Thiesmeyer Betriebswirtschaftslehre und promovierte 2002. 1998

verantwortete er die Eröffnung des zeb-Büros in Berlin. 2002 wurde Thiesmeyer

zum Partner, später zum Senior Partner berufen. Seit 2015 ist Dr. Markus

Thiesmeyer Mitglied des Management Teams, des operativen Führungsgremiums von

zeb.





Prof. Dr. Bernd Rolfes, Hauptgesellschafter und Gründungspartner von zeb, sagte:"Markus Thiesmeyer wird die anerkannt hohe Strategie- und Managementexpertisevon zeb als Financial-Services-Spezialist gezielt weiterentwickeln und dabei engund vertrauensvoll an der Seite unserer Kunden tätig sein. Ich danke StefanKirmße für seine 25-jährige erfolgreiche Tätigkeit an der Spitze von zeb. Inseiner Amtszeit hat er die Change- und Transformationskompetenz von zebmaßgeblich ausgebaut und das Netzwerk unseres Unternehmens umfassend gestärktund erweitert."Das Beratungshaus zeb blickt Anfang 2021 auf eine stabileUnternehmensentwicklung zurück. 2020 konnten Umsatz und Ergebnis trotz derCoronapandemie gehalten bzw. leicht ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt derzeb-Tätigkeit im Jahre 2021 wird erneut die Unterstützung und Betreuung dereigenen Kunden bei der ganzheitlichen, nachhaltigen Transformation am deutschenund europäischen Banken- und Versicherungsmarkt sein. Dabei kommt den ThemenNachhaltigkeit und soziale Verantwortung eine zentrale und immer größer werdendeBedeutung zu.Zum Jahreswechsel hat das Unternehmen zudem seinen Partnerkreis erweitert. MitDr. Andreas Scheuermann (37) ist ein langjähriger zeb-Berater mit umfangreicherErfahrung in den Bereichen künstliche Intelligenz und digitale Transformationaufgerückt, der vom Office Frankfurt aus tätig sein wird. Insgesamt umfasst derzeb-Führungskreis aktuell 62 Partner, die Banking- und Insurance-Kunden in ganzEuropa betreuen.zeb mit inzwischen 1.000 Mitarbeitenden hat sein Beratungs- und Kompetenzprofilin den letzten Jahren deutlich internationalisiert. Europaweite Büros befindensich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo,Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. In Deutschland unterhält zeb Standorte inBerlin, Frankfurt, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz).