Metrics In Balance Kündigt Antrag auf Zweitlisting an der Börse Stuttgart (SWB) an 19.01.2021, 13:29

EQS Group-Media / 19.01.2021 / 13:29

Gent, Belgien--(EQS)-Metrics in Balance (EURONEXT: MLMIB ISIN:BE0974328602), ein klinisches Diagnostik Unternehmen, gab heute bekannt, dass es ein Zweitlisting an der Börse Stuttgart (SWB) beantragen wird. "Wir freuen uns, den Handel an der Börse Stuttgart, der zweitgrößten Börse in Deutschland, anzustreben. Dies wird unsere Reichweite auf den europäischen Kapitalmärkten erweitern und ermöglicht einen einfacheren Handel für unsere deutschen Aktionäre. Wir sind stolz darauf, deutschen Investoren eine weitere Möglichkeit zu bieten, an unserem Wachstum zu partizipieren", sagte MIB-CEO Dirk Verstraete. Über Metrics in Balance NV Metrics in Balance NV ist ein belgisches Unternehmen mit Sitz in Gent, das ein einzigartiges Konzept zur Messung, Diagnose und Korrektur von Verstopfungen und deren Auswirkungen auf den gesamten Körper und die allgemeine Gesundheit entwickelt hat. Metrics in Balance (MiB) ist ein klinisches Konzept, das die chiropraktische Versorgung für die breite Masse zugänglich macht. Unzählige Patienten leben mit Schmerzen und Beschwerden, ohne eine dauerhafte Lösung zu finden. Oft werden temporäre Lösungen wie Physiotherapie oder Schmerzmittel verschrieben. Das bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache des Problems. Metrics in Balance nutzt einen fortschrittlichen Mess-Scanner, um die Ursache Ihres Schmerzproblems zu finden, und bietet eine korrekte Behandlung. Kontakt: Unternehmen:

Metrics in Balance NV

Dirk Verstraete

Geschäftsführer +32 497 544 558

info@mibmedical.com

www.mibmedical.com





