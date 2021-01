Berlin (ots) - Online-Akkreditierung ab sofort möglich - Zugang zur Press &

Media Lounge - Erstklassiger Content und tägliche News aus der

Tourismusindustrie



Die ITB Berlin begrüßt auch in 2021 erneut tausende Journalisten und Blogger aus

der ganzen Welt. In diesem Jahr wird es jedoch eine besondere Ausgabe der

globalen Reisemesse geben - denn sie findet rein virtuell statt. Seien Sie

dabei, wenn die weltweit führende Messe der globalen Reiseindustrie ihren

digitalen Auftakt erlebt! Die Plattform ITB Berlin NOW - das führende Event der

Tourismuswirtschaft für Reisetrends und -Business - liefert Ihnen nach den

schwierigen Zeiten der Pandemie die zentrale Plattform, um Ihr perfektes

Business-Match an einem Ort zu treffen. Auch virtuell vernetzt die Weltleitmesse

die touristische Fachwelt. ITB Berlin NOW stellt Ihnen außerdem eine Vielzahl an

Services zur Verfügung, um keine News und Networking-Möglichkeit zu verpassen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Online-AkkreditierungAb sofort können Sie sich hier(https://www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/) als Medienvertreter für ITBBerlin NOW 2021 akkreditieren. Bitte beachten Sie dabei unsereAkkreditierungsrichtlinien (https://www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/) .Nach erfolgreicher Anmeldung und Prüfung Ihrer Daten, erhalten Sie ab MitteFebruar per E-Mail Ihre Zugangsdaten für die Plattform ITB Berlin NOW. Ab dannkönnen Sie Ihr Profil in der Plattform pflegen und sich umschauen, bevor vom 9.- 12. März in den Live-Event-Modus gewechselt wird.Hinweis: Eine Akkreditierung ist bis einschließlich 12. März 2021 möglich. DerZugang gilt vom Launch der Plattform im Februar 2021, über die offizielleLaufzeit von ITB Berlin NOW, sowie im Anschluss bis zum 31. Mai 2021.Die Akkreditierung berechtigt zum freien Zugang zur ITB Berlin NOW mit all ihrendigitalen Angeboten, wie die Interaktion mit allen Ausstellern und Nutzern derITB Berlin NOW, die Teilnahme am ITB Berlin NOW Kongress, Zugang zuPressekonferenzen und Ausstellerpräsentationen, sowie Zugang zu den Cafés unddem News Bereich. Die ausgestellten Codes sind nicht übertragbar.ITB Berlin NOW ConventionDie parallel stattfindende ITB Berlin NOW Convention dreht sich um dieKernthemen der Branche. Der größte Think Tank der globalen Reiseindustrie steht2021 unter dem Motto "Rethink, Regenerate, Restart - Tourism for a BetterNormal" und sorgt somit für maßgebliche Orientierung in dieser herausforderndenZeit.Neues digitales Medienzentrum: Der Presse & Media Bereich auf ITB Berlin NOW!