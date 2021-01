Konjunkturrisiken und der Euro

Der EUR-USD-Rückgang seit Jahresanfang ist hauptsächlich auf eine Erholung des US-Dollars zurückzuführen. Doch die Bewegung wird zumindest zum Teil auch durch einen schwachen Euro begünstigt. So hat die Gemeinschaftswährung nicht nur gegen die US-Währung, sondern auch gegen alle anderen G10-Währungen, ausgenommen der schwedischen Krone, abgewertet. Und klar: Auch wenn sich die Euroraum-Wirtschaft im letzten Quartal besser geschlagen hat als gedacht, mit der Diskussion um eine weitere Verschärfung der Lockdowns sieht es für das erste Quartal des neuen Jahres dafür umso trüber aus. Der ZEW Index heute könnte einen ersten Vorgeschmack darauf geben, wie schlimm es wird.

Dennoch dürfte das Abwertungspotential des Euro begrenzt bleiben. Denn die EZB und damit am Ende auch der Markt werden aufgrund der Aussicht auf Besserung durch den Impfbeginn höchstwahrscheinlich durch die kurzfristigen Konjunkturrisiken hindurchsehen. Soll heißen, eine weitere nennenswerte Lockerung der Geldpolitik, selbst bei noch härteren Einschränkungen, ist nicht zwingend zu erwarten, zumal die EZB erst vergangenen Monat neue Maßnahmen beschlossen hat. Und wirklich kritisch würde es für den Euro auch ohnehin erst werden, wenn Zinssenkungen auf den Tisch gebracht werden würden. Weitere Anleihekäufe schaden der Währung, solange sie keine Inflationsängste auslösen, hingegen wenig, wie ja zuletzt zu beobachten war. Da die Notenbanker jedoch auch im Dezember auf einen Zinsschritt verzichtet haben, sollte damit eigentlich klar sein, dass die effektive Zinsuntergrenze erreicht ist.

Ein signifikanteres Abwärtsrisiko für den Euro ist dann zwar immernoch, dass sich die Euroraum-Wirtschaft deutlich langsamer als andere von der Krise erholt. Allerdings dürfte dies erst so richtig absehbar sein, wenn die Pandemie tatsächlich überstanden ist und das wirtschaftliche wie auch private Leben wieder zur Normalität zurückkehrt, was wohl aber noch ein paar Monate dauern wird.

Spekulationen rund um BoJ Review

USD-JPY hat nicht zuletzt dank eines stärkeren Dollars seinen Abwärtstrend vorerst gestoppt. Doch noch halten sich die Verluste der japanischen Währung in Grenzen, was mit der Bank of Japan Sitzung diesen Donnerstag zusammenhängen könnte, von der sich die Marktteilnehmer Hinweise auf eine mögliche Straffung der Geldpolitik erhoffen. So hatte die Notenbank eine umfassende Überprüfung ihrer aktuellen geldpolitischen Strategie für März angekündigt. Da (1) die BoJ ihre Möglichkeiten auf der expansiven Seite sowohl in Sachen Zinsen als auch Anleihekäufe so ziemlich ausgereizt hat, (2) die Sorgen bezüglich Marktverzerrungen und ungewünschten Nebenwirkungen zunehmen und (3) dazu ein Ende der Pandemie absehbar geworden ist, erscheint ein Schritt in Richtung Normalisierung und nicht eine weitere Lockerung wahrscheinlich. Dabei wird u.a. darauf spekuliert, dass die Notenbank die Toleranzspanne um ihr Renditeziel ausweiten könnte, was einen stärkeren Anstieg der 10-jährigen Zinsen und ihr ein Zurückfahren der Anleihekäufe erlauben würde. Zudem könnte sich die Renditekurve damit versteilern, was den Bankensektor entlasten würde. Die BoJ würde diese Änderung aber zweifellos nicht als Normalisierung ihrer Geldpolitik, sondern als Maßnahme zur Steigerung der Effektivität ihrer Strategie verkaufen. Den Markt dürfte sie damit jedoch wohl nicht täuschen können.

Das heißt jedoch, dass einem solchen Schritt die Gefahr einer deutlichen Aufwertung des Yen entgegensteht. Höhere Renditen bei anhaltend niedriger Inflation wären schließlich klar positiv für die Währung. Auch wenn der Yen auf handelsgewichteter Basis eigentlich gar nicht so stark handelt, dürfte der Bank of Japan eine Aufwertung trotzdem alles andere als gelegen kommen. So hinkt das verarbeitende Gewerbe in Japan schon jetzt im weltweiten Vergleich hinterher, wie an der ungewöhnlich schwachen Erholung des Einkaufsmanagerindex zu sehen ist. Eine starke Währung würde die Situation nur verschlimmern. Daher wäre ich mir nicht so sicher, ob die BoJ zum jetzigen Zeitpunkt Spekulationen auf eine Normalisierung der Geldpolitik befeuern möchte.

CNY: Nachlassender Schwung

Trotz ordentlicher Konjunkturzahlen scheint die chinesische Währung gegenwärtig etwas an Fahrt verloren zu haben. USD-CNY nähert sich nun dem Stand von 6,50, nachdem die Währung zu Beginn des Jahres bis auf 6,40 gefallen war. Im Allgemeinen spiegelt sich darin auch die jüngste Erholung des US-Dollar wider, denn der Markt beginnt eine „Reflation“ aufgrund der umfangreichen Impulse der neuen Biden-Regierung einzupreisen. Der Markt ist aber auch ein wenig durch Trumps letztes Manöver verunsichert, mit dem er neue Sanktionen gegen China verhängt hat. Für die Märkte wird Bidens neuer China-Ansatz sicherlich wichtiger sein. Vorerst scheinen die bestehenden Sanktionen und auch die Zölle aber fortzubestehen. Daher ist es durchaus sinnvoll, dass die Devisenmärkte lieber eine vorbeugendere Haltung einnehmen. Der private Verbrauch scheint in China unterdessen eher schwach zu sein, was einige Bedenken hervorruft, weil der erneute Lockdown den Absatz während der chinesischen Neujahrsfeiertage wohl belasten wird. Alles in allem ist die derzeitige Schwäche des CNY gerechtfertigt.

