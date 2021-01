Portfolio Manager aus London stößt zum DNB Fund Renewable Energy

Ab dem 1. Februar 2021 wird er Christian Rom, der dem Renewable Energy-Team bereits seit 2010 angehört, als Portfoliomanager mit weiterer Expertise unterstützen und an Knut Hellandsvik, Head of Equities bei DNB Asset Management, berichten. „Aufgrund seiner umfangreichen Branchenkenntnisse in den Bereichen Materials und Chemie und seiner internationalen Erfahrung passt Stian perfekt in unser Team“, kommentiert Hellandsvik.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht hat der Fonds volle Flexibilität. Stian Ueland verfügt über einen fundierten akademischen Hintergrund mit einem Doktortitel vom MIT in Boston in Materialwissenschaften und Ingenieurwesen sowie einem MSc in Finance von der London Business School und ist CFA Chartholder.