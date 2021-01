Barings-Chefstratege Dr. Smart sieht 10 vorrangige Aufgaben für das Team Biden

„Am Mittwoch wird Amerikas neuer Präsident seine Hoffnungen und Pläne in seiner Antrittsrede darlegen. Die Wähler werden je nach politischer Zugehörigkeit mit Vorfreude oder Entsetzen zuhören, ausländische Machthaber werden Hinweise auf Amerikas neue Prioritäten in ihrem Teil der Welt sammeln, Investoren werden das Ereignis womöglich ignorieren.

Wie aber sollten die Finanzmärkte Joe Bidens Pläne beurteilen? Was kann der neue CEO der USA Inc. inmitten all seiner anderen Prioritäten zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Besänftigung rassistischer Spannungen und zur Heilung parteipolitischer Wunden realistisch erreichen, um die Bilanz des Landes zu verbessern? Welche längerfristigen Investitionen kann er tätigen, um die Wachstumsaussichten zu verbessern? Wenn es dabei vor allem um das wirtschaftliche Potenzial geht, ist hier eine Liste von 10 vorrangigen Aufgaben für das neue Team:

1) Die Pandemie eindämmen: Nichts ist möglich ohne ein Ende der Schließungen und eine Rückkehr zu Restaurants, Flugreisen und Händeschütteln mit Fremden.