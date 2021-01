Rasanter Flaschenbierzuwachs bei Veltins kann historischen Fassbierverlust abfedern (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) - Mit einem rasanten Zuwachs beim Flaschenbier ist es

der Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, gelungen, den historischen

Ausfall im Fassbiergeschäft abzufedern. Mit einem pandemiebedingten

Volumensverlust erreichte das Traditionsunternehmen einen Gesamtausstoß von 2,94

Mio. hl (-3,5%) und einen Umsatz von 342 Mio. Euro (-4,7%). "Wir agieren trotz

der Biermarkt-Turbulenzen in einem ruhigen Fahrwasser und sehen in naher Zukunft

wägbare Marktrisiken", sagte Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber.

"Schon im Sommer 2021 erwarten wir eine umsatzstarke Freiluftsaison, weil sich

die Menschen im Biergarten und daheim ihre Lebensnormalität zurückholen. Die

Jahresmitte kann mit abflachender Pandemie schon eine spürbare Wende bringen."

Die Gastronomie sei zwar krisengebeutelt, signalisiere aber vielerorts

Durchhaltevermögen und einen engagierten Aufbruchswillen. In der Brauwirtschaft

sei, so Huber, Zuversicht gefragt. Die Brauerei C. & A. Veltins kündigte an,

über ein Dutzend Mitarbeiter neu einzustellen und ihr millionenschweres

Investitionsprogramm unverdrossen fortzusetzen.



Privatbrauerei gelingt bessere Performance als dem Wettbewerb







Widrigkeiten zum Trotz deutlich über Wettbewerbsniveau festigen. Nach einer

ersten Prognose wird der gesamte Biermarkt 2020 um -6% und damit um rund 5,5

Mio. hl schrumpfen - der größte Volumensverlust seit der Währungsreform.

Deutschlands Gastronomie ging durch den Minderverkauf von Fassbier im

zurückliegenden Jahr nach Unternehmensschätzung ein Gesamtumsatz von 5,4

Milliarden Euro verloren. Vor allem die veränderte Marktnachfrage der

Verbraucher bestimmte 2020 das operative Geschäft der Brauerei C. & A. Veltins.

Während der Flaschenbierausstoß im zurückliegenden Geschäftsjahr um 7,3 %

zulegte, musste das gastronomieorientierte Fassbiergeschäft einen historischen

Absatzeinbruch von 56,3 % verbuchen. Damit reagierten die Verbraucher 2020 auf

den flächendeckenden Ausfall von Ausgehgelegenheiten und sorgten für eine

sprunghafte Verschiebung in der Gebindenachfrage. "Mit den beiden Lockdowns

erlitten die Fassbierabsätze für Wochen eine Vollbremsung", so Dr. Volker Kuhl,

Geschäftsführer Marketing/Vertrieb. "Die Gastronomie hat zwangsläufig

durchgängig im Krisenmodus gearbeitet - wir haben mitgelitten." Die Verbraucher

mussten sich neu orientieren und fanden nach nur kurzer Zurückhaltung zum

Biergenuss in den eigenen vier Wänden und auf der heimischen Terrasse zurück. Im

nationalen Premium-Vergleich rangierte die Marke Veltins unverändert auf dem

dritten Platz. Veltins Pilsener in der Mehrwegflasche legte im größten und hart Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die Privatbrauerei konnte sich mit ihrem Gesamtausstoß von 2,94 Mio. hl allenWidrigkeiten zum Trotz deutlich über Wettbewerbsniveau festigen. Nach einerersten Prognose wird der gesamte Biermarkt 2020 um -6% und damit um rund 5,5Mio. hl schrumpfen - der größte Volumensverlust seit der Währungsreform.Deutschlands Gastronomie ging durch den Minderverkauf von Fassbier imzurückliegenden Jahr nach Unternehmensschätzung ein Gesamtumsatz von 5,4Milliarden Euro verloren. Vor allem die veränderte Marktnachfrage derVerbraucher bestimmte 2020 das operative Geschäft der Brauerei C. & A. Veltins.Während der Flaschenbierausstoß im zurückliegenden Geschäftsjahr um 7,3 %zulegte, musste das gastronomieorientierte Fassbiergeschäft einen historischenAbsatzeinbruch von 56,3 % verbuchen. Damit reagierten die Verbraucher 2020 aufden flächendeckenden Ausfall von Ausgehgelegenheiten und sorgten für einesprunghafte Verschiebung in der Gebindenachfrage. "Mit den beiden Lockdownserlitten die Fassbierabsätze für Wochen eine Vollbremsung", so Dr. Volker Kuhl,Geschäftsführer Marketing/Vertrieb. "Die Gastronomie hat zwangsläufigdurchgängig im Krisenmodus gearbeitet - wir haben mitgelitten." Die Verbrauchermussten sich neu orientieren und fanden nach nur kurzer Zurückhaltung zumBiergenuss in den eigenen vier Wänden und auf der heimischen Terrasse zurück. Imnationalen Premium-Vergleich rangierte die Marke Veltins unverändert auf demdritten Platz. Veltins Pilsener in der Mehrwegflasche legte im größten und hart