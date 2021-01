WER:

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, hat heute bekannt gegeben, dass Harry Potter: Puzzles & Spells ab sofort in Südkorea verfügbar ist. Dieses preisgekrönte Handyspiel, das offiziell von Warner Bros. Games lizenziert und unter dem Label Portkey Games veröffentlicht wird, ist ab sofort vollständig in koreanischer Sprache lokalisiert auch für Spieler in Südkorea verfügbar.

WAS:

Das mit einem Google Play Award 2020 für das beste Casual Game und einem Apple App Store Editors' Choice Award ausgezeichnete Harry Potter: Puzzles & Spells steht ab sofort zum kostenlosen Download im App Store und bei Google Play in Südkorea zur Verfügung. Spieler in dieser Region können auf alle aktuellen und zuvor veröffentlichten Inhalte zugreifen, die mehr als 1.000 magisch angehauchte Match-3-Puzzles umfassen, die von der Geschichte von Harry Potter und der Welt der Zauberer inspiriert sind.

Mit der Einführung des Spiels in Südkorea können alle Spieler des Spiels auf neue individuelle Avatar-Konfigurationen zugreifen, die von dem Musiker und Harry-Potter-Fan Zayn Malik inspiriert wurden. Diese Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich neuer Optionen für Bart, Ohrringe, Augenbrauen, Haare und Augen, wurden im Dezember für die Gestaltung von Maliks Avatar entwickelt und werden nun innerhalb des Spiels für alle Spieler ausgerollt.

ZITAT:

„Harry Potter: Puzzles & Spells hat Auszeichnungen und Anerkennung für sein fesselndes Gameplay und die authentische Darstellung der beliebten Charaktere, Orte und der Magie der Serie erhalten“, sagte Bernard Kim, der President of Publishing von Zynga. „Aber es bringt auch Wettkampfgeist in die Welt der Zauberer, denn die Spieler schließen sich im Verlauf des Spiels mit anderen Fans zu Klubs zusammen, um auf den internationalen Ranglisten nach oben zu klettern. Wir freuen uns sehr, mit den südkoreanischen Spielern einige der passioniertesten und wettbewerbsfreudigsten Spieler der Welt willkommen zu heißen, damit auch sie in den Genuss der Magie, der Gemeinschaft und der Klub-Wettbewerbe von Harry Potter: Puzzles & Spells kommen können.“