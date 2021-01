Columbia Threadneedle Multi-Asset-Strategin: "Aktuelle Bewertungen nur durch niedrige Abzinsungssätze gerechtfertigt" Gastautor: Simon Weiler | 19.01.2021, 02:18 | 40 | 0 | 0 19.01.2021, 02:18 | Die aktuellen Bewertungen an den Kapitalmärkten sind der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge nur unter der Annahme niedriger Abzinsungssätze rational. „Man muss auf niedrige Abzinsungssätze vertrauen, um die aktuellen Marktpreise zu rechtfertigen“, schreibt Multi-Asset-Portfoliomanagerin Maya Bhandari in einem aktuellen Kommentar. 40 Prozent der Kapitalmärkte notierten derzeit mehr als eine Standardabweichung über ihrem langfristigen Durchschnitt. Die Aktienindizes seien gemessen an unterschiedlichen Kennzahlen im Vergleich zu ihrer vergangenen Entwicklung extrem hoch bewertet, während sich die Mindestrendite (yield-to-worst) hochverzinslicher Unternehmensanleihen Allzeittiefs annähere. „Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht mehr so optimistisch einschätzen wie Anfang 2020.“ Gleichzeitig geht Columbia Threadneedle im Basisszenario von anhaltend niedrigen Zinsen aus. Demnach sollen die Renditen 30-jähriger US-Anleihen höchstens zwei Prozent erreichen, die zehnjähriger Anleihen maximal ein Prozent. Bhandari: „Dies sollte günstige Bedingungen für eine nachhaltigere Rally von Risikoanlagen schaffen. Gleichermaßen ist eine Loslösung der Renditen am langen Ende eines der größten Risiken.“ Zudem hat die Fondsgesellschaft drei Entwicklungen ausgemacht, die für eine „selektive Zyklizität“ sprächen. Erstens habe das relativ positive Ergebnis der US-Wahl die Extremrisiken abgebaut und eine unerwartete fiskalische Atempause mit sich gebracht. „Zweitens gibt es bedeutend mehr und weitaus wirksamere Corona-Impfstoffe, als wir und die meisten anderen erwartet hatten“, schreibt Bhandari. Und nicht zuletzt sei die Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 nicht so stark geschrumpft wie befürchtet. Dies habe Regionen wie die USA und Japan zu V-förmigeren Prognosen für das Wirtschafts- und Gewinnwachstum veranlasst, wobei die asiatischen Schwellenländer die Beeinträchtigungen durch Covid-19 besonders gut überstanden hätten. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



