(Korrigiert wird im 2. Absatz, 3. Satz die Bewegung vom Vortag: Die Titel hatten auf Tageshoch mit 50,75 Euro den Handel beendet und sich damit ihrem Zwischenhoch von 51 Euro aus dem Januar 2020 genähert.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die seit einigen Tagen bereits stark laufenden Aktien von Eckert & Ziegler haben am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Aktuell steht die Bestmarke bei 56,20 Euro. Am Nachmittag kosteten die Papiere des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns 55,10 Euro und damit 8,6 Prozent mehr als am Vortag. Im SDax der kleineren Unternehmen zählten sie damit zu den größten Gewinnern.