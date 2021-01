--------------------------------------------------------------

Berlin/Wien (ots) -





- Tomorrow's Education stellt eine technologisch neue Online-Lernplattform vor,die Lernen effektiver, zielorientierter und benutzerfreundlicher macht- Das erste Studienprogramm, ein berufsbegleitender Master in "Sustainability,Entrepreneurship and Technology (SET)", startet im April 2021 fürBewerberinnen und Bewerber weltweit- Die Gründer Christian Rebernik, ehemaliger CTO von N26 und Dr. Thomas Funke,Bildungsexperte und ehemaliger Geschäftsführer von TechQuartier, sammeln inder Pre-Seed-Finanzierungsrunde 1,1 Millionen Euro einDas EdTech-Unternehmen Tomorrow's Education kündigt den Start desberufsbegleitenden Masterprogramms "Sustainability, Entrepreneurship andTechnology (SET)" an, das auf der eigens hierfür entwickelten digitalenPlattform verfügbar sein wird. Kern der neuen Plattform, die die mobile Nutzungin den Vordergrund stellt, sind neueste Technologien wie künstliche Intelligenzund datenbasiertes Feedback. Lerninhalte können somit auf die Ziele undBedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschnitten und kontinuierlichangepasst werden. In kurzen Lern-Sequenzen werden die Studierenden mitpraxisorientierten Herausforderungen konfrontiert, die sie überall und jederzeiterledigen können. So entsteht ein völlig neues Lernumfeld, das es erleichtert,komplexe Sachverhalte zu verstehen und nachhaltig umzusetzen.Das SET-Programm ist international ausgerichtet und ermöglicht Teilnehmenden ausder ganzen Welt, sich über die Plattform zu vernetzen. Gemeinsam könnenHerausforderungen bewältigt und Projekte ausgearbeitet werden. Den Teilnehmendensteht außerdem ein Mentoren- und Firmen-Netzwerk zur Verfügung. Das SET-Programmrichtet sich an Berufstätige mit Bachelor-Studium, die neue Fähigkeitenentwickeln wollen, um auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet zu sein.Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung von nachhaltigen Städten, derKlimawandel und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen.Tomorrow's Education wurde 2020 von Seriengründer Christian Rebernik undBildungsexperte Dr. Thomas Funke gegründet. Hauptinvestor in derPre-Seed-Finanzierungsrunde von über 1,1 Millionen ist Emerge Education(https://emerge.education/) , einer der führenden europäischen Investoren imBildungsbereich.Plattform und Lernmethoden für die Förderung unternehmerischen Denkens undHandelnsTomorrow's Education verabschiedet sich von der eindimensionalen Vermittlung von