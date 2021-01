INX finalisiert die Bedingungen für die Übernahme von Openfinance Securities

Akquisition bringt Broker-Dealer, ATS-Geschäft, digitale Asset-Listings, Kunden und Lizenzen zu INX

NEW YORK und CHICAGO, 19. Januar 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited, die Blockchain-basierte Plattform für den Handel mit digitalen Wertpapieren und Kryptowährungen in Übereinstimmung mit SEC-, FINRA- und EU-Vorschriften, gab heute bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme von Openfinance Securities LLC, einem registrierten US-Broker-Dealer, der ein registriertes FINRA/SIPC-Mitglied ist, mit einem alternativen Handelssystem (ATS), unterzeichnet wurde („ Openfinance "). Es wird erwartet, dass die Integration der registrierten Nutzer von Openfinance in INX zu einer wichtigen Masse für den bevorstehenden Start der INX-Plattform führen wird.

Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen wird INX das Broker-Dealer- und ATS-Geschäft von Openfinance übernehmen, einschließlich der Systeme, der Notierungen für digitale Vermögenswerte, des Kundenstamms und der Lizenzen. Diese Kombination wird die Zahl der registrierten Nutzer der Plattform mehr als vervierfachen. Openfinance hat seinen Sitz in Chicago mit Niederlassungen in New York und Pennsylvania.