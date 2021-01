Frank Fischer: Biden sorgt für neuen Schub Gastautor: Simon Weiler | 19.01.2021, 06:12 | 28 | 0 | 0 19.01.2021, 06:12 | Am Mittwoch ist es soweit: Joe Biden wird feierlich in sein Amt als neuer US-Präsident eingeführt. Nicht so feierlich wie frühere Präsidenten, denn Tausende von Sicherheitskräften werden versuchen, die bereits angekündigten Störungen und gewaltsamen Ausschreitungen soweit wie möglich zu unterbinden. Aber, wie dem auch sei: Die Nach-Trump-Ära hat begonnen. Zur Bekämpfung der Corona-Krise hat der neue US-Präsident bereits angekündigt, ein rund 1,9 Billionen US-Dollar-schweres Konjunkturprogramm aufzulegen. Die meisten Bürger werden mit Cash-Zahlungen rechnen können, das Impfprogramm wird erheblich ausgeweitet und beschleunigt, und notleidende Unternehmen sollen gestützt werden. Die Börse hatte bereits mit einem solchen Programm gerechnet, doch da die Demokraten im US-Kongress künftig beide Parlamentskammern kontrollieren, ist jetzt mit einer raschen Umsetzung zu rechnen. Privater Konsum wird Wachstumsimpulse auslösen » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer