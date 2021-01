Die Zertifikate eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die mit einer relativ defensiven Strategie auf eine konjunkturelle Erholung in Europa und damit die Seitwärtsbewegung des Ölpreises setzen.

Die Hoffnung auf eine baldige konjunkturelle Erholung zieht nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch den Ölpreis nach oben: Seit Anfang November sind die Preise für die Nordseesorte Brent Crude Oil an der ICE etwa 35 Prozent gestiegen, der aktuelle nächstfällige März-Kontrakt handelt derzeit mit 55 US-Dollar. Davon profitieren auch die europäischen Öl-Konzerne – die Aktien von Total, Royal Dutch Shell, BP, ENI, Repsol und OMV haben entsprechend aufgeholt. Wer etwas defensiver in die zyklische Branche investieren will, engagiert sich mit Zertifikaten.

BP mit 23 Prozent p.a. Rendite-Chance (Juni)