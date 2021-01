Wann bricht der Trillium Aktienkurs nach oben aus? 35.000 Meter Bohrprogramm steht an und wird einen steten Nachrichtenfluss in den nächsten Monaten generieren. Aktie ist günstig.

Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) ist ein wachstumsorientiertes Edelmetallexplorationsunternehmen aus Kanada mit Projekt-Schwerpunkt auf dem amerikanischen Kontinent. Ziel ist es durch Exploration und Akquisition zu einem der größten Landbesitzer im vielversprechenden Red Lake Bergbaurevier im Norden Ontarios, Kanada, aufzusteigen. So ist es nicht verwunderlich, dass Trillium Gold Mines jetzt schon ein sensationelles Projektportfolio mit mehr als 45.000 Hektar Fläche in direkter Lage zu hochgradigen Minen bzw. Weltklasse-Entdeckungen zusammenstellen konnte.

Der weltbekannte ‚Red Lake District‘ ist einer der besten Goldabbaugebiete der Welt und beherbergt unter anderem die bekannte Weltklasse-Mine ‚Campbell Red Lake‘ von Evolution Mining. Diese produziert bereits seit 75 Jahren Gold mit durchschnittlichen Graden von rund 15 Gramm je Tonne. Insgesamt beherbergt dieser Distrikt einige der reichsten Goldvorkommen der Welt. So hat er bereits mehr als 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert, darunter 18 Millionen Unzen aus den ‚Red Lake‘- und ‚Campbell‘-Minen, die von Newmont Goldcorp betrieben werden.

Und genau in diesem Gebiet kontrolliert Trillium Gold Mines einige sehr vielversprechende Projekte, mit insgesamt mehr als 60.000 Meter historischem Bohrmaterial. Neben dem Flaggschiff-Projekt ‚Newman Todd‘ sind seit 2019 weitere Goldlagerstätten sukzessive dazugekommen. Dazu gehört unter anderem das Areal ‚Leo‘ im Jahr 2019, sowie die Lagerstätten ‚South-West Red Lake‘ und ‚Shining Tree‘, welche im Mai 2020 in den Besitz übergingen. Weitere Projekte konnten erst kürzlich in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi im Red Lake District, sowie die Grundstücke in Larder Lake, Ontario, und in den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec akquiriert werden. Zu guter Letzt gelang es dem Management durch eine Partnerschaft mit Rupert Resources durch ein ‚Earn-in‘-Abkommen sich einen bis zu 80 % Anteil am ‚Gold Centre‘-Projekt zu sichern. Der Knaller bei diesem Projekt ist die unmittelbare Nähe zur weltbekannten und hochprofitablen ‚Red Lake‘-Mine von Evolution Mining.

Denn neben dem weltbekannten ‚Newman Todd‘-Projekt sind weitere vielversprechende Projekte, wie ‚Moose Creek‘ und ‚Caribou‘, die sich über 2.197 Hektar erstrecken, sowie das ‚Leo‘-Projekt, mit seinen 20.635 Hektar im Besitz von Trillium Gold Mines. Sehr wichtig zu wissen ist, dass diese Spitzenprojekte in direkter Nachbarschaft (Entfernung 15 km) zu Great Bear’s ‚Dixie‘-Projekt liegen. Bezogen auf die eigentliche Explorationsfläche sind diese Projekte sogar deutlich größer als das nur 9.140 Hektar große ‚Dixie‘-Projekt. Die Hoffnung ist natürlich groß, dass auf diesen Grundstücken ähnliche Bohrergebnisse zu erzielen sind, wie z.B. die jüngste Bohrprobe auf ‚Dixie‘ mit 4,69 g/t Gold über 101,5 Meter, inklusive 5,25 Meter mit 41,25 g/t Gold. Das Projekt ‚Leo‘ ist ein Explorationsprojekt im Frühstadium und bereits historische Arbeiten auf dem 100 % eigenen Projekt identifizierten eine Reihe von Anomalien und Entdeckungsmöglichkeiten. Das Grundstück verfügt über eine erstklassige Infrastruktur und aussichtsreiche Gesteinsformationen bieten riesiges Potenzial für eine Vielzahl von Goldlagerstättentypen. Doch bevor hier mit einem Bohrprogramm gestartet wird, sollen erst noch hochauflösende-, bodengestützte-, Protonenmagnetometrie-Untersuchungen zur Verbesserung der aktuellen geophysikalischen Interpretation und zur Verfeinerung der Ziele durchgeführt werden. Außerdem werden systematische Bodenproben entnommen, um ein genaueres Bild des geologischen Mineralisierungspotenzials zu erstellen.