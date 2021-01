sonntag corporate finance initiiert den Verkaufsprozess der Gustav Wahler KG an die HAIX Group

Gießen/Hengersberg (ots) - Die sonntag corporate finance GmbH, eines der größten inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser, hat die Alleingesellschafter der Gustav Wahler KG, Albert und Hildegard Wahler, bei der Veräußerung ihrer Anteile an die HAIX Group begleitet. Grund für den Verkauf war das Ziel, einen professionellen und leistungsfähigen Partner für die Gustav Wahler KG zu finden, der den Bereich Dienst-, Funktions-, Arbeits- und Schutzkleidung (PSA) verstärken und ausbauen möchte. HAIX verfolgt die Absicht, in diesem Segment zukünftig umfangreich zu operieren. Der Gustav Wahler KG wird damit möglich sein, im HAIX-Verbund ein leistungsstarker Partner für deren Kunden zu sein.



Michael Ganter, Projektleiter der sonntag corporate finance GmbH, beschreibt das Ergebnis des Prozesses wie folgt: "Mit dieser Transaktion haben sich die perfekten Partner gefunden, die sich sowohl strategisch als auch menschlich ergänzen und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Integration in die HAIX Group legen."