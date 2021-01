Großbritannien verzeichnet so viele Coronatote wie noch nie Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.01.2021, 18:08 | 7 | 0 | 0 19.01.2021, 18:08 | LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat einen neuen Höchststand an Coronatoten verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden wurden in dem Land 1610 Todesfälle gemeldet, wie die Gesundheitsbehörde Public Health England am Dienstag mitteilte. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Frühjahr. Die Anzahl der Neuinfektionen lag mit 33 355 Fällen niedriger als in den vergangenen Tagen. Ein Zeichen dafür, dass die Lockdown-Maßnahmen langsam greifen. Doch ähnlich wie bei den Todesfällen zeigt die Tendenz bei der Zahl der Krankenhauseinweisungen weiterhin nach oben. Knapp 4000 Fälle wurden zuletzt innerhalb von 24 Stunden gemeldet - die Zahl hinkt den Todesfällen und Infektionen jedoch immer etwas hinterher. Sie stammt vom Freitag vergangener Woche. Die Krankenhäuser sind insbesondere in England unter enormem Druck. Insgesamt gab es im Vereinigten Königreich bisher mehr als 94 000 Sterbefälle, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein erwähnt wurde. Doch auch diese Zahlen sind nicht ganz aktuell. Berechnungen ergeben, dass in Wahrheit bereits mehr als 108 000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind./cmy/DP/stw



