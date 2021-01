WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag im Plus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg bereits in den ersten Handelsminuten über die Marke von 3000 Punkten, über der er zuletzt im Februar 2020 notiert hatte. Die Coronakrise hatte das wichtigste österreichische Börsenbarometer in weiterer Folge im März vergangenen Jahres bis auf 1622,95 Punkte gedrückt.

Am Dienstag zog der Leitindex in der Spitze nun bis auf 324,44 Zähler an und lag damit fast eineinhalb Prozent im Plus. Nach einem etwas verhaltenem Handelsauftakt an der Wall Street kam er im Späthandel wieder etwas zurück. Aus dem Handel ging er schließlich mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 3002,26 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,53 Prozent auf 1524,05 Einheiten zu. Die europäischen Leitbörsen tendierten mehrheitlich etwas leichter.