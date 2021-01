WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach wochenlangem Streit um das Wahlergebnis endet an diesem Mittwoch mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden die kontroverse Ära von Donald Trump im Weißen Haus. Trump hat als erster Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869 angekündigt, der feierlichen Vereidigung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernzubleiben. Die Zeremonie zwei Wochen nach der Erstürmung des Parlamentsgebäudes durch Trump-Anhänger läuft unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei wird nach Pentagon-Angaben von rund 25 000 Soldaten der Nationalgarde unterstützt. Weite Teile der US-Hauptstadt sind abgeriegelt.

Im Zusammenhang mit dem Angriff von Trump-Anhängern auf das Parlament am 6. Januar ist gegen Trump im US-Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren wegen "Anstiftung zum Aufruhr" eröffnet worden. Am Ende des Verfahrens - das im Senat geführt wird - könnte eine lebenslange Ämtersperre für den Republikaner stehen. Der oberste Republikaner im Senat, Mitch McConnell, gab Trump eine Mitschuld an dem Angriff. "Der Mob wurde mit Lügen gefüttert", sagte er am Dienstag. Die Randalierer seien "vom Präsidenten und anderen mächtigen Leuten" angetrieben worden.

Trump sieht sich durch massiven Wahlbetrug um seinen Sieg bei der Präsidentenwahl vom 3. November gebracht. Belege dafür gibt es keine. Bis zum Sturm auf das Kapitol hatte Trump versucht, den Wahlsieg Bidens noch zu kippen. Bei einer Kundgebung unmittelbar vor dem Angriff auf das Parlament hatte er seine Unterstützer aufgestachelt.

Biden wird am Mittwoch als 46. Präsident der USA vereidigt, Kamala Harris wird die erste Vizepräsidentin des Landes. Trump will nach US-Medienberichten Washington wenige Stunden zuvor verlassen und an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One nach Florida fliegen, wo sein Club-Resort Mar-a-Lago liegt. Trump hat sich bislang nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert.

Rund um die Einreisebeschränkungen in die USA wegen der Pandemie kam es kurz vor der Machtübergabe an Biden noch zu einem offenen Konflikt zwischen der alten und neuen Regierung. Trump ordnete ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas in einer Woche an. Bidens Sprecherin konterte umgehend, die Einschränkungen würden vorerst bleiben.