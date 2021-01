WASHINGTON (dpa-AFX) - Der designierte US-Außenminister Antony Blinken sieht China als zentrale Herausforderung für die US-Außenpolitik in den nächsten Jahren. Es gebe keinen Zweifel, dass China unter den Staaten um die Welt die größte Herausforderung für die USA darstelle, sagte Blinken am Dienstag bei einer Anhörung im Senat. Die Vereinigten Staaten müssten China "aus einer Position der Stärke gegenübertreten", nicht aus einer Position der Schwäche, mahnte er. Dazu müssten die USA mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten und dürften im internationalen Gefüge nicht Terrain an China überlassen.

Der scheidende US-Präsident Donald Trump habe richtig gelegen mit seinem harten Ansatz gegenüber China, sagte Blinken. Das grundlegende Prinzip sei an dieser Stelle richtig gewesen.