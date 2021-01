LEVERKUSEN (dpa-AFX) - War es das schon für Borussia Dortmund ? Dem Vizemeister droht nach einer verdienten Niederlage im Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen schon zur Saisonhalbzeit der Abschied aus dem Meisterrennen der Fußball-Bundesliga. Durch das 1:2 (0:1) am Dienstagabend könnte der Rückstand des BVB auf Tabellenführer FC Bayern, der an diesem Mittwoch in Augsburg spielt, auf zehn Punkte anwachsen - Bayer hingegen hält mit drei Punkten mehr als Dortmund als Tabellenzweiter zunächst Schritt.

In einem munteren und sehenswerten Spiel trafen Moussa Diaby (14.) und Ausnahmetalent Florian Wirtz (80.) für starke Gastgeber, die aus den vier Spielen zuvor nur einen Punkt mitgenommen hatten. Der frühere Leverkusener Julian Brandt (67.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Dortmunds Trainer Edin Terzic hat nach gutem Start mit zehn Punkten aus sechs Spielen inzwischen eine nur noch durchwachsene Bilanz vorzuweisen.