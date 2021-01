Unter dem Motto "Einfach. Eco. Echt." möchte LogoEnergie den Kunden dieEnergieversorgung so bequem wie möglich gestalten. "Mit der Erweiterung unseresAngebots stellen wir uns noch besser auf die Kundenbedürfnisse ein. Gleichzeitiggehen wir zusammen mit unseren Kunden einen weiteren Schritt in RichtungEnergiewende.", sagt Ludger Ridder, LogoEnergie Geschäftsführer. "Neben Stromaus Wasserkraft und Erdgas mit Biogasanteil haben wir mit dem neuenklimaneutralen Erdgas und den neuen Autostrom-Tarifen unser Angebot fürklimabewusste Verbraucher erweitert." Geschäftsführer Alessandro Lanfranconifügt hinzu: "Unsere neue Webseite ist noch intuitiver in der Handhabunggestaltet. Gleichzeitig ist es uns wichtig, nicht als anonymer Onlineanbieter zugelten. Deshalb haben wir unser Informationsangebot über Energiethemenausgeweitet. Persönlicher Service und Interaktion mit unseren Kunden ist eineunserer Stärken." Um den Austausch mit den Kunden zu vergrößern, hat dasUnternehmen jetzt auch eine Facebook-Seite:http://www.facebook.com/logoenergie.deZertifiziertes Unternehmen mit TraditionAls 100-prozentiges Tochterunternehmen des in Euskirchen und Kall ansässigenregionalen Energiedienstleisters e-regio profitiert LogoEnergie von über 80Jahren Erfahrung in der Energieversorgung. Seit 2010 am Markt, beliefertLogoEnergie Haushalte, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Industrie inganz Deutschland mit Strom und Erdgas. LogoEnergie wurde wiederholt für gutenService und eine hohe Bonität ausgezeichnet. Die angebotenen nachhaltigen Strom-und Erdgas-Produkte sind von anerkannten Stellen wie der DeutschenEnergie-Agentur dena sowie TÜV Nord und TÜV Rheinland zertifiziert.Informationen über Produkte und Unternehmen gibt es unter:http://www.logoenergie.dePressekontakt:LogoEnergie GmbHSebastian Zimer02251 708-7502mailto:presse@logoenergie.deMünsterstraße 953881 Euskirchenhttp://www.logoenergie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112162/4816160OTS: LogoEnergie GmbH