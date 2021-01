sonntag corporate finance initiiert den Verkaufsprozess der Gustav Wahler KG an die HAIX Group

Gießen/Hengersberg (ots) - Die sonntag corporate finance GmbH, eines der größten

inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser, hat die

Alleingesellschafter der Gustav Wahler KG, Albert und Hildegard Wahler, bei der

Veräußerung ihrer Anteile an die HAIX Group begleitet. Grund für den Verkauf war

das Ziel, einen professionellen und leistungsfähigen Partner für die Gustav

Wahler KG zu finden, der den Bereich Dienst-, Funktions-, Arbeits- und

Schutzkleidung (PSA) verstärken und ausbauen möchte. HAIX verfolgt die Absicht,

in diesem Segment zukünftig umfangreich zu operieren. Der Gustav Wahler KG wird

damit möglich sein, im HAIX-Verbund ein leistungsstarker Partner für deren

Kunden zu sein.



Michael Ganter, Projektleiter der sonntag corporate finance GmbH, beschreibt das

Ergebnis des Prozesses wie folgt: "Mit dieser Transaktion haben sich die

perfekten Partner gefunden, die sich sowohl strategisch als auch menschlich

ergänzen und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Integration in die HAIX

Group legen."









Die Gustav Wahler KG ist ein Systemanbieter von Dienst-, Funktions-, Arbeits-

und Schutzkleidung (PSA) für namhafte Kunden aus der Industrie wie die Deutsche

Bahn, - Post, -

Bundeswehr, Polizei und Rundfunk. Das Leistungsangebot von der Gesellschaft ist

auf folgende Bekleidungsprodukte fokussiert: Jacken, Hosen, Overalls, Mäntel,

Sakkos, Blazer, Westen, Hemden und Blusen. Für die Herstellung greift das

Unternehmen oftmals auf wasserdichtes GORE-TEX-Material zurück.



Über HAIX Group



HAIX ist ein Global Player und heute einer der innovativsten und erfolgreichsten

Hightech-Schuhhersteller der Welt. Mit dieser Transaktion holt sich HAIX einen

professionellen Partner für das Geschäftsfeld HAIX Wear an Bord. Weltweit

beschäftigt die Gesellschaft rund 1.700 Mitarbeiter und fertigte 2019 mehr als

1,4 Millionen Paar Schuhe.



Über sonntag corporate finance



Die Sonntag corporate financeGmbH ist eines der größten bankenunabhängigen

M&A-Beratungshäuser. Mit ihrem Expertenteam für Mergers & Acquisitions im

bonitätsstarken deutschen Mittelstand berät sonntag ihre Mandanten exklusiv beim

Verkauf von Unternehmen. Unternehmensnachfolgen regeln und damit Lebenswerke

sichern, lautet die Mission. Dabei differenziert sich sonntag bewusst von den

klassischen Verfahren des Unternehmensverkaufs. Dank der von sonntag

entwickelten und in Deutschland einzigartigen Methode der Anonymen

Marktwertermittlung lassen sich über ein anonymes Bieterverfahren Kaufpreise am

Markt ermitteln, ohne die Identität der Mandanten preiszugeben. Die Anonyme

Marktwertermittlung ersetzt die theoretische Unternehmensbewertung vollständig.



Pressekontakt:



sonntag corporate finance

Anna Wolf

Telefon: 0641-944 655 37

E-Mail: mailto:anna.wolf@sonntagcf.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135124/4816320

OTS: sonntag corporate finance





