M&A-Bewertungen erleben laut PwC im zweiten Halbjahr 2020 einen Boom, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19

- Special-purpose Acquisition Companies (SPACs) konnten etwa 70 Mrd. USD KapitaleinsammelnM&A-Bewertungen weisen steil nach oben, wobei viele digitale odertechnologiebasierte Assets, die die globale Transaktionsaktivität vorantreiben,von hohen Bewertungen und einem intensivem Wettbewerb gekennzeichnet sind, sodie neueste Global M&A Industry Trends(https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html) -Analyse von PwCs.Die Analyse untersucht für das zweite Halbjahr 2020 die globaleTransaktionsaktivität und stützt sich dabei auch auf die Kenntnisse derPwC-Experten für diese Branche, um wichtige Trends, die als Treiber derM&A-Aktivität fungieren, sowie voraussichtliche Investitions-Hotspots für 2021zu identifizieren.Trotz der durch COVID-19 entstandenen Unsicherheit gab es in der zweitenJahreshälfte 2020 einen Anstieg der M&A-Aktivität."COVID-19 ermöglichte den Unternehmen einen seltenen Einblick in ihre Zukunft,und vielen gefiel es nicht, was sie sahen. Eine Beschleunigung derDigitalisierung und Transformation ihrer Unternehmen wurden ganz oben auf dieTagesordnung gesetzt, wobei M&A die schnellste Möglichkeit zur Realisierungdieses Wandels bieten. Auf diese Weise entstand ein Umfeld, in dem die richtigenM&A stark umkämpft sind", sagt Brian Levy, PwC's Global Deals Industries Leader,Partner, PwC US.Unter anderem lassen sich aus der Transaktionsaktivität in der zweitenJahreshälfte 2020 folgende Erkenntnisse ableiten:- Beim Dealmaking wurde in der zweiten Jahreshälfte ein Wachstum verzeichnet,wobei die globalen Tansaktionsvolumen bzw. Transaktionswerte im Vergleich zurersten Jahreshälfte um 18 % bzw. 94 % zulegten. Darüber hinaus konntenTransaktionsvolumen und -werte auch im Vergleich zu den ersten sechs Monaten2019 einen Zuwachs erzielen.- Die gestiegenen Transaktionswerte in der zweiten Jahreshälfte 2020 sindteilweise auf die zunehmende Zahl an Mega-Deals zurückzuführen (mehr als 5Mrd. USD). Insgesamt wurde im zweiten Halbjahr 2020 der Abschluss von 56Mega-Deals verkündet, während es in der ersten Jahreshälfte nur 27 waren.- In den Teilsektoren Technologie und Telekommunikation war der höchste Anstiegan Transaktionsvolumen und -werten im zweiten Halbjahr 2020 zu beobachten,