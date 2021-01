Vorsicht Fehldiagnose, Kommentar zu den US-Banken von Anna Sleegers

Frankfurt (ots) - Die laufende Quartalssaison der US-Banken steht unter keinemguten Stern. Nachdem die US-Notenbank die Zinsen beinahe auf null gesenkt hat,die Coronakrise sich durch das Kreditbuch frisst und die Bonanza desKapitalmarktgeschäfts bereits im Jahresverlauf an Momentum zu verlieren schien,waren deutlich rückläufige Quartalsergebnisse zu erwarten. Von daher verwundertes auf den ersten Blick nicht, dass die Börse die Zahlenwerke von Goldman Sachs und Bank of America am Dienstag zu Handelsbeginn mit Kursabschlägen quittierte.Das sollte es aber! Denn tatsächlich haben sie, wie bislang alle großenUS-Banken, im Schlussquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen - zumTeil sogar um Längen. Das krasseste Beispiel liefert Goldman Sachs, deren Gewinnmit 12,23 Dollar pro Aktie fast doppelt so hoch lag wie die von Factsetübermittelte Konsensschätzung von 6,65 Dollar.