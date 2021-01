DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Alta Capital sichert sich Entwicklungsfinanzierung für 840 MWp Pipeline in Italien



19.01.2021 / 16:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die in Großbritannien ansässige Alta Capital Limited ("Alta Capital") hat mit der Emission einer Wandelschuldverschreibung auf Ebene ihrer italienischen Holdinggesellschaft ihre dritte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Finanzierung unterstützt die Entwicklung einer Pipeline von förderfreien Solarprojekten mit einer Kapazität von 840 MWp in Italien, die in den Jahren 2021 und 2022 errichtet werden sollen. Die nicht gelistete Anleihe wurde vollständig von einem europäischen Kreditfonds gezeichnet. Capcora fungierte als Financial Advisor für Alta Capital und war für die Suche nach Investoren und die Strukturierung der Transaktion verantwortlich.



Die Pipeline besteht aus 9 unabhängigen Projekten in einer Größe zwischen 10 MWp und 200 MWp. Ein Großteil der Standorte befindet sich in Sizilien und profitiert somit von der besten Sonneneinstrahlung im Land.