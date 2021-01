"Der Zusammenschluss ist für uns alle ein großer Gewinn. Gemeinsam wollen wir der bevorzugte Partner für den deutschen Mittelstand sein. GGW ist das wohl renommierteste und zweifellos traditionsreichste Unternehmen der Branche. Mit unserem flächendeckenden, dynamischen Wachstum ergänzen wir uns hervorragend", sagt Dr. Tobias Warweg, Gründer und Geschäftsführer der Warweg Mittelstandsmakler Gruppe.

Sebastian Jochheim, Sprecher der Geschäftsführung der Gossler, Gobert & Wolters Gruppe: "Wir werden unsere seit Generationen unverwechselbare Beratungsqualität auf Augenhöhe regional verstärken und gleichzeitig unsere einzigartige Unternehmenskultur, die stets den Menschen in den Mittelpunkt stellt, manifestieren. Beides bleibt bei allem technischen und digitalen Fortschritt das Fundament unseres unternehmerischen Selbstverständnisses."

Die fusionierte, inhabergeführte GGW Gruppe gehört mit ihren 20 Standorten zu den größten Versicherungsmaklern Deutschlands.

Der Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.



Über die GGW Gruppe

Die GGW Gruppe ist einer der großen unabhängigen und inhabergeführten Industrieversicherungs-Makler in Deutschland. Als Experte für integriertes Risiko- und Versicherungsmanagement betreut die GGW Gruppe mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel, Gewerbe sowie den rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen. Deutschlandweit ist das Beratungshaus bisher an zehn Standorten vertreten und betreut in Zusammenarbeit mit internationalen Netzwerken Kunden in über 60 Ländern.

Über die Warweg Mittelstandsmakler Gruppe

Die Warweg Mittelstandsmakler GmbH ist ein Zusammenschluss von acht inhabergeführten Versicherungsmaklern mit starkem Kundenfokus auf den Mittelstand. Die Warweg Gruppe wurde im Jahr 2020 von Dr. Tobias Warweg gegründet, der zuvor viele Jahre in Leitungsfunktionen im AXA Konzern sowie im Vorstand der HDI für den Maklervertrieb verantwortlich war.

