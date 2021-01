Andersen Global fasst Fuß in Malawi

Knight & Knight wurde 2003 gegründet und ist eine Full-Service-Kanzlei, die sich auf alle Facetten des Wirtschaftsrechts spezialisiert hat. Ihre Kompetenzen liegen in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Rechtsstreitigkeiten, geistiges Eigentum, Handel, Immobilien , Beschäftigung, Fusionen und Übernahmen sowie regulatorische Angelegenheiten. Mit zwei Partnern und sechs Experten betreut die Kanzlei Privatkunden und Geschäftskunden unterschiedlicher Größe und vertritt eine große Anzahl von Unternehmen im ganzen Land sowie Transaktionseinheiten, multinationale Konzerne, Bank- und Finanzinstitute, Unternehmen des öffentlichen Sektors, verschiedene Ministerien, staatliche und zentrale Regierungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen.

Andersen Global fasst durch eine Kooperationsvereinbarung mit Knight & Knight auf dem Markt in Malawi Fuß und stärkt damit seine Plattform auf dem afrikanischen Kontinent und erweitert damit seine Reichweite durch die Präsenz in der östlichen Region.

„Im Kern unseres Geschäfts war es schon immer unsere Philosophie, erstklassige Dienstleistungen anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind“, sagte Office Managing Partner Yambani Mulemba. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt unser Engagement, unseren Kunden effektive, umfassende Lösungen anzubieten und unser Wachstum und unsere Fähigkeiten auf dem afrikanischen Markt und weltweit weiter zu verbessern.“

„Knight & Knight hat in den letzten Jahren seine Tätigkeitsbereiche erweitert und diversifiziert und sich erfolgreich als eine dominierende Firma im Markt positioniert“, sagte Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz. „Die Zusammenarbeit mit Yambani und dem Team wird es uns ermöglichen, mit ihrer Expertise und unseren stark übereinstimmenden Werten von Stewardship und Transparenz noch effektiver in der Region zu arbeiten. Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein für unsere Expansionsstrategie in Afrika.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 231 Standorten vertreten.

