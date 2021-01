The Indoor Lab und Cepton entwickeln Lidar-Lösung für die anonymisierte Erfassung von Menschenmengen

Mit einer zukunftsweisenden lidarbasierten Crowd-Analytics-Lösung in Echtzeit verfügt der Orlando International Airport (MCO) in Zeiten der COVID-19-Pandemie seit kurzem über eines der sichersten Terminals der Welt.

Das Helius Smart Lidar System von Cepton bietet anonymisiertes 3D-Tracking von Personen in Echtzeit. Bitte beachten Sie, dass dieses Bild nicht am Orlando International Airport aufgenommen wurde. 2021 Cepton Technologies

Die Safe-Place-Lösung von The Indoor Lab, dem führenden Anbieter für die Echtzeit-Überwachung von Fußgängerverkehr mit Hilfe von Lidar-Sensoren – nutzt das preisgekrönte Helius Smart-Lidar-System von Cepton. Helius ermöglicht The Indoor Lab eine intelligente, anonymisierte 3D-Verfolgung von Personen und verbessert damit die Nutzungsmöglich­keiten, die Sicherheit und Sauberkeit von großen Räumen erheblich. Darüber hinaus steuert die visuelle Analyseplattform von The Indoor Lab, die das Helius Smart Lidar System nutzt, mehrere Synect Evenflow Crowd Radar Leuchten im Terminal 2 des Orlando International Airport.

Das Projekt am Orlando International Airport ist eines von mehreren Projekten, die The Indoor Lab und Cepton im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft umsetzen. The Indoor Lab ist Ceptons Entwicklungs- und Analysepartner, der die Zukunft von lidarbasierten Analysemethoden von Anfang an mitgestaltet. Die Partnerschaft legt den Grundstein für Entwicklungen, die den Kunden Zeit und Geld sparen und eine effizientere Gestaltung öffentlicher und privater Geschäftsräume ermöglichen. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, die Sicherheit während der COVID-19-Pandemie zu verbessern.

Patrick Blattner, Mitbegründer und Chief Product Officer von The Indoor Lab, sagt: „Wir haben 15 Jahre Erfahrung bei der Erfassung von Menschenmengen im Einzelhandel, bei Veranstaltungen, an Flughäfen und in Stadien. Als sich COVID-19 exponentiell verbreitete, haben wir uns mit Führungskräften beraten, die an der Ausarbeitung von Vorschlägen für die International Franchise Association beteiligt waren, um das Land zurück zur Normalität zu führen. Dabei wurde unter anderem auch der Einsatz der Lidar-Technologie in Erwägung gezogen. Aufgrund der Bedenken bezüglich der Sauberkeit und Reinigung öffentlicher und kommerzieller Räume erweiterten wir unsere ‚Safe Place‘-Plattform über Analysen der Auslastung und des Social Distancing hinaus. Damit schufen wir die erste proprietäre Lösung auf dem Markt, die zu desinfizierende Orte in Echtzeit erkennt. Mit Hilfe des Einsatzes von ‚Safe Place‘ kann sichergestellt werden, dass Standorte gereinigt wurden, Social-Distancing-Maßnahmen befolgt werden und eine sichere Belegung gewährleistet ist. Unsere Partnerschaft mit Cepton hat uns geholfen, dieses Versprechen zu erfüllen. Unsere zum Patent angemeldete ‚Safe Place‘-Plattform, die Areale mit Reinigungsbedarf in Echtzeit erkennt, ist in dieser Form die erste ihrer Art."