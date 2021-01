Bei Carl Zeiss geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Bei einem Anstieg der Aktie um rund acht Prozent dürfte das niemanden verwundern. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 130,20. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Im Chart waren bisher 120,60 EUR dieser markante Wendepunkt. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Danach notiert Carl Zeiss in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 104,27 EUR. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

