Anlegerverlag BioNTech setzt seine Siegesserie fort! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.01.2021, 16:48 | 57 | 0 | 0 19.01.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das ist der Auftrieb, den man sich im Hause BioNTech wünscht! Das Mainzer Unternehmen kann seine Vormachtstellung in der Biotech-Branche mittels des Aktienmarkts weiter eindrücklich untermauern. Hier geht es weiter bergauf, was natürlich dem immer weitergeführten Vertrieb des Corona-Impfstoffs zu verdanken ist. Dieser gewinnt in der Bevölkerung immer mehr an Vertrauen! Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Der Kursgewinn von BioNTech wird an dieser Stelle noch nicht sein Maximum erreicht haben. BioNTech bietet Potenzial für noch viel größere Gewinne und wird diese im Sinne der Anleger realisieren können. Nicht nur in der Bevölkerung steigt das Vertrauen zu BioNTech, gleiches gilt auch für die Anleger auf dem Aktienmarkt. Hier ist noch einiges drin und man sollte sich schnell in Stellung bringen! An dieser Stelle ist es aber auch klar, dass die Anleger sich fragen, wohin die wilde Fahrt noch gehen kann. An irgendeiner Stelle ist für jede Aktie ein vorübergehendes Maximum erreicht. BioNTech scheint diesen Punkt aber noch lange nicht erreicht zu haben! Das riesige Potenzial spiegelt sich auch heute wieder in einem Kursgewinn von 0,99 Prozent und 0,84 Euro auf 85,58 Euro wider! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



