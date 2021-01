SNP SE und Rackspace Technology gehen strategische Partnerschaft ein

SNP und Rackspace Technology arbeiten zusammen, um Unternehmen einen schnellen und sicheren Wechsel in die Cloud zu ermöglichen und ihre migrierte SAP-Umgebung mit der CrystalBridge-Software von SNP zu modernisieren und zu optimieren.



Die Partnerschaft konzentriert sich zunächst auf Kunden in der EMEA-Region, eine globale Bereitstellung soll folgen.

HEIDELBERG, Deutschland, Jan. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigration, und Rackspace Technology Inc (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Zusammenarbeit umfasst den Einsatz der SNP-Software CrystalBridge für Kunden von Rackspace Technology, die ihre SAP-Umgebung in die Cloud verlagern möchten. Rackspace Technology ist in 120 Ländern tätig und bietet Managed Services für mehr als 120.000 Kunden an, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen.

Während der COVID-19-Pandemie war die Geschäftsstrategie vieler Unternehmen stark darauf ausgerichtet, Workloads, einschließlich SAP, in die Cloud zu verlagern, wodurch geplante digitale Transformationsprozesse in vielen Fällen beschleunigt wurden. Rackspace Technology verfügt über Multicloud-Expertise in Verbindung mit Kompetenz in der Anwendungsmigration- und -modernisierung. Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden die Vorteile und Fähigkeiten, die sie brauchen, um die Verlagerung in die Cloud erfolgreich zu bewältigen.

Mit der SNP-Software wird Rackspace Technology seinen Kunden die Möglichkeit geben, mithilfe automatisierter Datenmigration schnell und risikoarm in die Cloud zu wechseln. Die Software bietet eine umfassende Analyse der vorhandenen Systemumgebung, sodass Benutzer die Datenmigration planen und steuern sowie die SAP-Umgebung nach dem Wechsel in die Cloud neu strukturieren und modernisieren können.

Im Rahmen dieser Partnerschaft haben sich die beiden IT-Unternehmen auch für die Einrichtung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums entschieden. Dort schulen und zertifizieren SNP-Experten die Mitarbeiter von Rackspace Technology in der Verwendung von CrystalBridge, damit sie den Kunden den bestmöglichen Service bieten können.

Bernd Gill, Director Strategic Alliance, Partner & Innovation für die DACH-Region bei Rackspace Technology, sagt: „Mit wachsendem Bedarf im Bereich der Anwendungsmigration und -modernisierung wird unsere Partnerschaft mit SNP es unseren Kunden ermöglichen, die Vorteile der Cloud noch besser zu nutzen. Die Nachfrage nach SAP-Services ist im vergangenen Jahr rasant gestiegen, da Unternehmen ihre Kundenbeziehungen und Geschäftsabläufe verbessern möchten, um in der sich verändernden Geschäftsumgebung von heute wettbewerbsfähig zu bleiben.“