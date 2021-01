TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/20 08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/20 08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/20 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 30 Jahre, Volumen 1,5 Mrd EUR 16:00 USA: NAHB-Index 01/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung Generalversammlung der International Renewable Energy Agency (IRENA) 15:00 Rede über Erneuerbare Energien und den Weg zur Kohlenstoffneutralität von Energiekommissarin Kadri Simon

DEU: Deutsche Unternehmenskonferenz (German Corporate Conference) In der Konferenz debattieren deutsche und österreichische Unternehmen sowie institutionelle Investoren, die unter anderem über die Auswirkungen und Lehren aus der COVID-19-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung. u.a. mit EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni

13:00 Rede Gentiloni zu "Economic recovery from the pandemic crisis: building back better"

10:00 DEU: Online-Pk zu einer Studie über Auswirkungen von Covid-19 auf die deutsche Luft- und Raumfahrtzulieferindustrie. Veranstalter ist der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie.

11:00 DEU: Online-Pk des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie und des Handelsverbandes Möbel und Küchen zur Lage der deutschen Möbelbranche

11:15 DEU: Online-Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze zur Novelle des Verpackungsgesetzes

17:00 DEU: Online: Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) zu Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Klimaschutz - Beschleunigt oder ausgebremst?, Berlin

18:00 USA: Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, Washington

DEU: Internationale Grüne Woche 2021 (online), Berlin

