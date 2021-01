Boyd Corporation baut mit hochmoderner Anlage in Mexiko globale Präsenz aus

Die Boyd Corporation , ein führender international tätiger Anbieter von integrierten Lösungen für Wärmemanagement und technische Werkstoffe, hat bekannt gegeben, dass er seine Präsenz in Nordamerika mit einem neu errichteten strategisch günstig in Juarez, Mexiko, gelegenen Werk ausgeweitet hat. Die neueste Produktionsstätte des Unternehmens bietet Fertigungskapazitäten für integriertes Wärmemanagement und hoch diversifizierte technische Werkstoffe mit modernster Automatisierungstechnik und Energieversorgung mit erneuerbarer Energie und soll die wachsenden Kunden- und Marktanforderungen erfüllen. Die Boyd Corporation – ein Name, der für ein knappes Jahrhundert Engagement für technologische Entwicklung und Umsetzung von Kundenwünschen steht – erweitert mit dem Werk in Mexiko ihre internationale Präsenz.

Boyd Corporation expands high volume automated manufacturing capacity in North America with new facility in Juarez, Mexico (Photo: Business Wire)

Das neueste Megawerk von Boyd verfügt über automatisierte Fertigungs- und Montageprozesse für die Produktion von Klein- bis Großserien sowohl komplexer thermischer Systeme als auch mehrschichtiger technischer Materialien sowie über Mitarbeiter in den technischen Bereichen Konstruktion, Prüfung, Prozesse, und Prototypenerstellung, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken. Die 40.000 Quadratmeter große hochmoderne Anlage wird nach den Qualitätsmanagementsystemen ISO 9001, ISO 13485 und IATF 16949 zertifiziert. Durch den Ausbau entsteht die erforderliche Kapazität, um die steigende Nachfrage in Nordamerika nach den hochkomplexen Flüssigkühlsystemen, marktführenden flüssigkeitsgekühlten Platten und fortschrittlichen Rotationsstanzangeboten mit branchenführender Toleranzkontrolle von Boyd zu decken.

„Boyd überprüft regelmäßig seine Betriebsstruktur, um diese an die strategischen Kunden- und Marktanforderungen anzupassen. Wir bauen unsere Präsenz aus, um höhere Kapazitäten und höhere Produktionsmengen zu gewährleisten und so die aus unserer Technologie-Roadmap hervorgehenden Innovationen, die Kundenlokalisierung und die steigende Nachfrage am Markt abdecken zu können“, sagte Doug Britt, der CEO von Boyd. „Unsere technische Entwicklungspipeline für neue Designs, Produkte und Technologien zur Deckung der von uns erwarteten strategischen Marktentwicklung ist größer als je zuvor. Wir sind davon überzeugt, dass weltweit niemand besser vorbereitet ist als Boyd, um Wärmetechnik in großen Stückzahlen und Lösungen für technische Werkstoffe zu liefern, die die neuen Performance-Herausforderungen an sich schnell entwickelnden Märkten wie eMobility, Medizin und Elektronik meistern.“