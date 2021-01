Innodem Neurosciences erhält 6 Millionen US-Dollar Finanzierung von der Morningside Group

Die mobile Softwaretechnologie von Innodem ist in eine Anwendung integriert, die ein Tablet oder ein Smartphone in ein Gerät verwandelt, das in der Lage ist, Augenbewegungs-Biomarker (EMBs) und Gaze-Mapping-Biomarker (GMBs) innerhalb von Minuten präzise zu erfassen, um die Diagnose eines Facharztes zu unterstützen. Aktuelle und zukünftige klinische Validierungsstudien werden EMB- & GMB-Daten an Innodems voll integrierte HIPAA/PIPEDA-konforme Datenmanagement-Pipeline liefern, die die neueste Deep-Learning-Technologie nutzt.

MONTREAL, 20. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Innodem Neurosciences , ein in Montreal ansässiges Unternehmen, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Morningside Ventures abgeschlossen, um die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner proprietären, patentierten, digitalen Biomarking-Technologie für neurodegenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose (MS), Alzheimer, Parkinson und verwandte Erkrankungen, Frontotemporale Demenz und verwandte Erkrankungen sowie krebsbedingte kognitive Beeinträchtigungen („Chemo Brain") zu finanzieren.

„Morningside ist der ideale Investor, um uns dabei zu helfen, unsere neuartige Technologie zukünftig in einen Industriestandard zu überführen. Diese Technologie wird in hohem Maße zugänglich sein und die Qualität der Pflege und die Therapieergebnisse der Patienten verbessern, mit einem bisher nicht gekannten Maß an Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz für das globale Gesundheitssystem", fügte Marc Reeves, Mitgründer und Chief Business Officer von Innodem, hinzu.

Nach einer erfolgreichen Seed-Runde im Jahr 2019 und der Markteinführung von PigioTM - der Innodem Proof of Concept Technologie und ein iPad App - erhielt das Unternehmen ein USPTO-Patent und konnte die Präzision seiner Augenbewegungs-Technologie auf ein vergleichbares oder besseres Niveau als bestehende und kostspieligere Infrarot-basierte Hardware-Lösungen erhöhen. Indem Innodem die anonymen Daten von Tausenden von PigioTM-Benutzern per Deep Learning kumulierte, konnte es seinen ursprünglichen Algorithmus verfeinern und sich auf die Entwicklung einer einzigartigen digitalen EMB- & GMB-Technologie konzentrieren, die von Pharmaunternehmen zur Verbesserung des Managements klinischer Studien eingesetzt wird. Die innovative Technologie ist auch in Europa, Japan und China zum Patent angemeldet.