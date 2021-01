Den entscheidenden Schritt ist das Währungspaar GBP/USD Ende 2020 mit einem Sprung über die markante Widerstandszone um 1,3515 USD gegangen. Zwar konnte die Rallye seit März letzten Jahres nicht direkt fortgesetzt werden, dies war allerdings auch soweit zu erwarten. Stattdessen konsolidiert das Paar derzeit seitwärts aus und sammelt offenbar Kräfte für einen Folgeanstieg an die nächsthöheren Zielmarken. Investierte Anleger können bald eine genauere Stopp-Anpassung vornehmen, sollte sich der Ausbruch zeitnah als folgerichtig erweisen.

US-Dollar weiter unter Druck

Oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 1,3709 USD dürfte eine weitere Kaufwelle in den Bereich von 1,38 USD aufwärts reichen. Darüber wäre sogar ein Anstieg an 1,40 USD vorstellbar. Mittel- bis langfristige Ziele sind an den Jahreshochs aus Anfang 2018 auszumachen. Für alle diese Fälle kann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ2R0V zum Einsatz kommen. Sollte jedoch das Niveau von 1,34 USD bärisch gekreuzt werden, müsste noch einmal der letztjährige Aufwärtstrend einem Test unterzogen werden. Unterhalb von 1,32 USD drohen dagegen Abschläge sogar auf 1,30 und infolgedessen vielleicht noch auf 1,2675 USD.