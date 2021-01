Die Aktie von Nike legte am 21. Dezember 2020 um fünf Prozent auf 144 Dollar zu und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Intraday stieg der Kurs beinahe auf 148 Dollar. Die Marktteilnehmer goutierten die Nachricht, dass der Sportartikelhersteller mit seinen Ergebnissen am Freitag, den 18. Dezember nach Börsenschluss die Konsensprognosen deutlich geschlagen hatte. Ein 84-prozentiger Anstieg der Online-Verkäufe im Jahresvergleich trug dazu bei, dass der Umsatz in den drei Monaten bis November um fast 9 Prozent auf 11,20 Milliarden Dollar kletterte. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um 11 Prozent auf 78 Cents. Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Nike konnte in den letzten 12 Monaten den Konkurrenten Adidas deutlich übertreffen. Nach dem kurzen Einbruch im Corona-Sell-Off im vergangenen März hat der Kurs seinen Lauf umso stärker wieder fortgesetzt. In der Spitze ist seit Mitte März ein Plus von 146 Prozent zu verzeichnen, wobei der Aufwärtstrend weiter intakt ist. Die letzten 5 Handelstage ist eine kleine Konsolidierung im Laufen, was aber angesichts der vergangenen Kursrekorde als normal zu bezeichnen ist. Die Marktteilnehmer haben aktuell den erneuten Anstieg der Covid-19 Fallzahlen der britischen Mutation und die daraus zu erwartenden Lock Downs mit dem Fortschritt der Impfkampagnen abzuwägen. Es bleibt zu hoffen, dass im Laufe der nächsten Monate keine resistenten Virusmutationen auftauchen und den erreichten Fortschritt in Frage stellen. Wenn nicht, dann ist das nächst All-Time-High der Nike-Aktie bei 150 US-Dollar nur eine Frage der Zeit. Zu beachten gilt es, wie die Aktionäre mit dem Support-Level bei 137,61 US-Dollar umgehen. Ein Rückgang unter das Level bei 130,61 US-Dollar erscheint als unwahrscheinlich.