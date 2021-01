Steigende US-Treasuries im Fokus

„Nachdem wir in der vergangenen Woche eine bullische Sichtweise für Aktien und Unternehmensanleihen mit höherem Beta dargelegt haben, sind die Nachrichtensendungen aktuell sehr unangenehm. Die Infektionsraten sind nach wie vor hoch und die Hospitalisierungsraten haben in vielen Ländern jene der ersten Welle übertroffen. Um die aktuelle Situation nicht herunterzuspielen, ist daher wichtig, dass unsere Einschätzung darauf basiert, dass die Impfstoffe funktionieren und die Auswirkungen der Pandemie im Laufe des Jahres 2021 reduzieren werden. Ohne das Schicksal herausfordern zu wollen, sieht es so aus, als ob die tägliche Zahl der positiven Tests in Großbritannien ihren Höhepunkt erreichen könnte. Ein ähnliches Muster zeichnet sich vielleicht auch in anderen Ländern ab, einschließlich der USA.

Treasury-Renditen ziehen an