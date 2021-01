Die OMV, das integrierte, internationale Öl-, Gas- und Petrochemieunternehmen mit Sitz in Wien, erweitert und modernisiert die Cracker-Anlagen und den petrochemischen Kälte-Bereich der Raffinerie Burghausen. Ziel der Maßnahmen ist die Steigerung der Produktionskapazität bei Ethylen und Propylen am Standort. Die Inbetriebnahme der umgerüsteten Anlagen ist nach dem geplanten Turnaround der Raffinerie für das dritte Quartal 2022 vorgesehen. Die ersten Vorarbeiten haben bereits begonnen.

"Mit dem Ausbau der Cracker-Anlagen führt die OMV ihre Petrochemie-Strategie für einen zukunftsgerichteten Raffineriebetrieb konsequent fort. Dieser geht Hand in Hand mit dem Wachstum in der chemischen Industrie und ist die Antwort auf die gesteigerte Kundennachfrage. Zugleich setzen wir mit dieser Investition von rund 40 Millionen Euro einen wichtigen Wirtschaftsimpuls in der Region und für den OMV Standort Burghausen", sagt Thomas Gangl, OMV Chief Downstream Operations Officer.



Mit der Erweiterung der Cracker-Anlagen wird die jährliche Produktion von Ethylen und Propylen um 50.000 Tonnen gesteigert und der steigenden Nachfrage nach petrochemischen Produkten im Bayerischen Chemiedreieck und auf den internationalen Märkten entsprochen. Ethylen und Propylen sind wichtige Grundstoffe für zahlreiche industrielle Anwendungen, wie zum Beispiel für die Herstellung fortschrittlicher Leichtbauteile für die

Automobilindustrie, für den Bereich der erneuerbaren Energien, den Medizinbereich oder etwa für Wasch- und Enteisungsmittel.

Ein internationales und standortübergreifendes Team hat das Projekt entwickelt und beginnt jetzt mit der Umsetzung. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen erhöhten Sicherheitsmaßnahmen konnten alle bisherigen Meilensteine erreicht werden. Für die Bauarbeiten auf dem Raffineriegelände gibt es ein eigenes Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.