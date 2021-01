Berlin (ots) - Neues Jahr, neues Glück! Wäre da nicht die Corona-Pandemie. Doch

die Zeit in den eigenen vier Wänden kann clever genutzt werden, um bares Geld zu

sparen und gleichzeitig noch etwas für die Umwelt zu tun. Vom Tarifwechsel über

Lebensmittel-Apps bis hin zum nachhaltigen Putzmittel - mit diesen 21 Tipps und

Tricks sparen Verbraucher nicht nur im Jahr 2021.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

1. Gehe deine Kontoauszüge durch und überprüfe alle laufenden Ausgaben . ObLastschriften oder Überweisungen: einfach mal checken, welche Kosten sichverringern, bzw. sich ganz vermeiden lassen.2. Jetzt ist die perfekte Zeit für deine Steuererklärung . Informiere dichdabei auch über den Corona-Steuerbonus fürs Homeoffice, um eventuell weitereKosten absetzen zu können.3. Profitiere von dem neuen Gesetz der kürzeren Kündigungsfristen, z.B. beiHandy- und Fitnessstudioverträgen und wechsle zu preiswerteren Angeboten.4. Führe ein Haushaltsbuch - entweder per App oder klassisch auf dem Papier.Damit Du wirklich weißt, für was du im Monat dein Geld eigentlich soausgibst, kannst du anfangen Buch zu führen. Durch das einfache Aufschreibender Kosten und täglichen Ausgaben siehst du schnell, wo es Einsparpotenzialegibt.5. Sparplan machen: Leg' dir je nach Möglichkeit jeden Monat einen kleinenBetrag als Notgroschen zur Seite. Das Ersparte sorgt auch in Krisenzeitenfür einen Puffer - und der fängt dich im Fall des Falles auf. Ganz gleich,ob für einen spontanen Wunsch oder für unerwartete Nachzahlungen undNotfälle.6. Solltest du seit Längerem im Dispo stecken, ersetze ihn lieber durch einengünstigeren Ratenkredit. Denn damit zahlst du den gleichen Betrag weitausgünstiger wieder ab als zu den hohen Dispo-Zinsen deines Kontos.7. Lege deine Abos zusammen: Bei Anbietern wie Netflix, AmazonPrime oderDisney+ kannst du deine Accounts auch mit Familienmitgliedern oder Freundenteilen und damit jährlich eine Menge sparen.8. Preise vergleichen, bevor du kaufst - ganz gleich, ob du online shoppst odervor Ort. Denn der Vergleich zwischen verschiedenen Anbietern lohnt sich oft,um ein besseres Angebot zu finden.9. Online Gutscheine checken: Wenn du online shoppst, besuche vor demKaufabschluss Vergleichsportale wie Sparwelt.de, um deinen Einkauf mitGutscheincodes oder Rabatten günstiger zu machen.10. Nutze Cashback-Aktionen , mit denen du nach dem Supermarkt- undDrogerieeinkauf das Geld für die Aktionsprodukte bei den Anbieternzurückholen kannst.11. Statt teure und oft umweltschädigende Putzmittel zu kaufen, kannst du auchauf Omas altbewährte und günstige Haushaltsmittel zurückgreifen - wie zum