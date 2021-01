Tocvan verstärkt sein Managementteam

Calgary, Alberta – 20. Januar 2021. Tocvan Ventures Corp. (CSE: „TOC“) („Tocvan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Rodrigo Calles-Montijo in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Weiters bereichert Herr Calles-Montijo das Managementteam als Exploration and Corporate Development Manager für Mexiko.

Herr Calles-Montijo war maßgeblich am Erfolg der Betriebstätigkeit im Gold-Silber-Projekt Pilar beteiligt und ergänzt das Board of Directors und das Managementteam mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen im Hinblick auf die Erschließung von Projekten in Mexiko. Herr Calles-Montijo verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration weltweit und war bei Konzernen wie Rio Tinto, Kennecott und SRK Consulting sowie als unabhängiger Berater tätig. Er hat ein MSc.-Diplom in Geologie von der Universidad de Sonora und ist ein registrierter Certified Professional Geologist. Herr Calles-Montijo spricht fließend Spanisch und Englisch. Herrn Calles-Montijo wurden im Einklang mit dem Aktienoptionsplan von Tocvan 150.000 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von 0,35 Dollar und eine Laufzeit von fünf Jahren.

CEO Derek Wood sagt im Hinblick auf die Ernennung: „Die Ergänzung des Teams von Tocvan wird meiner Meinung nach von großem Nutzen für Tocvan Ventures Corp. sein. Das Unternehmen wird von den Erfahrungen und den Beziehungen von Herrn Calles-Montijo im mexikanischen Bergbausektor beim weiteren Ausbau des Konzessionsgebiets Pilar sowie der Erforschung, Bewertung und Aushandlung zusätzlicher Gelegenheiten in Mexiko immens profitieren.“

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Bergbauunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo die Firmenführung Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat aktuell rund 24,5 Millionen Aktien in Umlauf und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte einzukaufen. Die Firmenführung hält das Goldprojekt Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora und das Projekt Rogers Creek im Süden der kanadischen Provinz British Columbia für zwei äußerst potenzialreiche Projekte.