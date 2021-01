Reliq Health Technologies, Inc. gibt die Einführung eines mehrsprachigen interaktiven Spracherkennungssystems und einen neuen Vertrag in Maryland bekannt

HAMILTON, ON, 20. Januar 2021 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTC:RQHTF oder WKN:A2AJTB) („Reliq” oder das „Unternehmen”), ein schnell wachsendes Unternehmen in der Telemedizinbranche, das innovative Lösungen zu virtueller Gesundheitsfürsorge für den Multi-Milliarden-Markt der Gesundheitspflege entwickelt, gab heute die Einführung seines neuen mehrsprachigen interaktiven Spracherkennungssystems iUGO Care IVR und einen neuen Vertrag mit einer Arztpraxis in Maryland, die iUGO Care IVR mit englisch- und russischsprachigen Patienten verwenden will, bekannt.

„Wir haben die interaktive Spracherkennung (IVR) in die iUGO Care-Plattform integriert, um Patienten, die ihre eigenen nicht verbundenen Geräte verwenden, Schwierigkeiten mit mobiler- oder Internetverbindung haben oder einfach einen automatisierten Telefonanruf in der Sprache ihrer Wahl als Erinnerung, ihre lebenswichtigen Werte zu überprüfen, bevorzugen,” sagte Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. „Das neue Produkt verwendet interaktive Spracherkennung bei der Kommunikation mit Patienten in jeder beliebigen Sprache, zeichnet die von den Patienten selbst berichteten Ergebnisse auf und lädt die Daten automatisch auf die iUGO Care Plattform hoch, wo sie vom medizinischen Personal abgerufen werden können. Diese Lösung ist von besonderem Interesse für Privatversicherer und arbeitgebergeförderte Versicherungen, die verlangen, dass Patienten ihre bestehenden, nicht verbundenen biometrischen Überwachungsgeräte verwenden. Klinikpersonal kann für die Patientenfernüberwachung, die von Patienten selbstberichtete Daten miteinbezieht, bestehende Erstattungskodexe der staatlichen Krankenversicherung verwenden. Dies ist ein hochanpassungsfähiges Produkt, das uns erlaubt, ein großes Patientenspektrum zu betreuen, das von der standardmäßigen Technologie in der Patientenfernüberwachung bisher nicht erfasst wurde.”

Das Unternehmen hat einen neuen Vertrag mit einer Arztpraxis in Maryland unterzeichnet, die mithilfe der interaktiven Spracherkennung zahlreichen russischsprachigen Patienten medizinische Fernüberwachung bieten will. Die Einführung in Maryland begann diese Woche. Das Unternehmen erwartet, den Vertrieb des interaktiven Spracherkennungssystems (IVR) später in diesem Quartal in weitere geographische Bereiche mit einer Vielzahl von Sprachen auszudehnen.