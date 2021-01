Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax legt am Tag der US-Machtübergabe zu Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten ist der Dax im Plus gestartet. Der Leitindex baute seine Gewinne nach einer halben Handelsstunde moderat auf 0,41 Prozent auf 13 871,26 Punkte aus. Der MDax stellte ihn mit einem Anstieg um 0,72 …