NEXE kündigt Ausbau der Produktionsanlage an und verdoppelt die bisherigen Kapazitäten

Vancouver, BC – 20. Januar 2021 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5) freut sich, die Erweiterung seiner Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätte in Surrey, BC, bekannt zu geben. Das Unternehmen wird die Grundfläche der bestehenden Anlage auf ca. 10.000 Quadratfuss verdoppeln und damit die Größe der Büros, Labore und der Produktionsfläche auf knapp 20.000 Quadratfuss erhöhen.

"Unser Unternehmen ist bereit für einen sofortigen Ausbau der Produktionskapazitäten, der Forschungsaktivitäten und des Personals", so Darren Footz, CEO von NEXE. "Diese Erweiterung wird unsere Produktentwicklungspipeline beschleunigen und es uns ermöglichen, unsere Kapazität für die Hochgeschwindigkeitsfertigung schnell zu erhöhen. Durch die Erweiterung der Fläche unserer bestehenden Anlage werden wir in der Lage sein, die verschiedenen Aspekte unseres Geschäfts effizient zu integrieren und unseren Fortschritt in allen Bereichen fortzusetzen."

Die neue Fläche besteht aus mehr als 8000 Quadratfuss Produktionsfläche und etwa 2000 Quadratfuss Bürofläche, die als Innovationszentrum für die Entwicklung aktueller und neuer Produkte genutzt werden soll. Der Werksanbau wird der Standort von wichtigen Anlagen für die Herstellung der kompostierbaren Getränkepads des Unternehmens in den Formaten K-Cup und Nespresso. NEXE wird die Räumlichkeiten auch für die Auftragsabwicklung im Rahmen der Einführung von XOMA Superfoods nutzen.

"Unser Forschungs- und Entwicklungszentrum wird als Teil dieser Einrichtung vollständig integriert sein", sagte Chief Scientific Officer Zachary Hudson. "Unser Produktentwicklungsteam wird in der Lage sein, neue Produktdesigns mittels additiver Fertigung schnell in den Laboren zu prototypisieren und diese Innovationen sofort in der Produktion einzusetzen."

NEXE übernimmt die zusätzliche Produktionsfläche am 1. Februar 2021, die Erweiterung in weitere Büros ist für den 1. März geplant.

Über NEXE Innovations Inc.

